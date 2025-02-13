Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1941 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,451,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1941
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1941 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62096 проданному на аукционе Heritage Auctions за 23 USD. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 43 PLN
Где продать?
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