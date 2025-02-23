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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1941 года HP "Тип 1937-1948" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1941 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1941 года HP "Тип 1937-1948" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 60,239,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1941
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1941 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 62137 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15 USD. Торги состоялись 9 августа 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (1)
  • Russiancoin (5)
  • TimeLine Auctions (1)
Великобритания 3 пенса 1941 HP на аукционе Russiancoin - December 12, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 12 декабря 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1941 HP на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1941 HP на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1941 HP на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1941 HP на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1941 HP на аукционе TimeLine Auctions - June 7, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 6 GBP
Великобритания 3 пенса 1941 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Великобритания 3 пенса 1941 HP на аукционе Heritage - August 9, 2012
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2012
Сохранность MS65 NGC
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 15 USD
Где купить?
Великобритания 3 пенса 1941 HP на аукционе Russiancoin - February 6, 2025
Продавец Russiancoin
Дата 6 февраля 2025
Сохранность Нет оценки
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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