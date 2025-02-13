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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1941 года HP "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1941 года HP "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1941 года HP "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,392,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1941
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1941 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе CoinsNB за 24 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CoinsNB (1)
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  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (2)
  • Денга1700 (1)
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе Денга1700 - November 23, 2024
Продавец Денга1700
Дата 23 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1941 HP на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1941 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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