Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1941 года HP "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,392,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1941
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1941 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 425 проданному на аукционе CoinsNB за 24 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2023.
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Продавец Денга1700
Дата 23 ноября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 500 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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