Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1951 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,868,000
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1951
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1951 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 3200 USD. Торги состоялись 20 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF62 RD NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 34 GBP
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF62 RB NGC
Цена
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