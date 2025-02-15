Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 кроны (Полукрона) 1951 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 14,1 гр
- Диаметр 32,3 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,004,000
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1951
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1951 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1276 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 4000 USD. Торги состоялись 20 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 24 GBP
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2012
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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