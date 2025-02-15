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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1951 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1951 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1951 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Stephen Album Rare Coins

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 14,1 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,004,000
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1951
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1951 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1276 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 4000 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 24 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Stephen Album - January 23, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Heritage - August 16, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Heritage - August 16, 2012
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2012
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - November 18, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 18 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Heritage - February 14, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1951 HP на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?

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