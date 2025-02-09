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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1951 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 3 пенса 1951 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 3 пенса 1951 года HP "Тип 1949-1952" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,8 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,184,000
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1951
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1951 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 4000 USD. Торги состоялись 20 января 2022.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1951 HP на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 17 GBP
Великобритания 3 пенса 1951 HP на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Великобритания 3 пенса 1951 HP на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1951 HP на аукционе Stephen Album - January 23, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1951 HP на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1951 HP на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1951 HP на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1951 HP на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 3 пенса 1951 HP на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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