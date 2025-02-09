Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1951 года HP "Тип 1949-1952" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 6,8 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,184,000
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1951
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1951 года со знаком HP. Это латунная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1274 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 4000 USD. Торги состоялись 20 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 17 GBP
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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