Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
6 пенсов 1951 года HP (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,399,000
- Тираж PROOF 20,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 6 пенсов
- Год 1951
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1951 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 61248 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 4 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 32 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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