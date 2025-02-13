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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

6 пенсов 1951 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 6 пенсов 1951 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 6 пенсов 1951 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,399,000
  • Тираж PROOF 20,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1951
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1951 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 61248 проданному на аукционе Heritage Auctions за 264 USD. Торги состоялись 4 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
Великобритания 6 пенсов 1951 HP на аукционе Coin Cabinet - October 15, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 октября 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 32 GBP
Великобритания 6 пенсов 1951 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1951 HP на аукционе MDC Monaco - June 10, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 10 июня 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания 6 пенсов 1951 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Великобритания 6 пенсов 1951 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1951 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1951 HP на аукционе Александр - July 6, 2017
Великобритания 6 пенсов 1951 HP на аукционе Александр - July 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 июля 2017
Сохранность PF64 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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