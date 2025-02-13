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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Золотые монеты Соверен Георга VI - Великобритания

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Соверен 1937

Год Знак Описание Тираж PROOF Продажи Продажи
1937 HP 5,501 2 418
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