Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1/2 пенни 1937 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,504,000
- Тираж PROOF 26,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1937
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1937 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1300 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF67 RB PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 27 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 апреля 2020
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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