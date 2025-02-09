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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 пенни 1937 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1937 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 пенни 1937 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,504,000
  • Тираж PROOF 26,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1937
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1937 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 1300 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 9, 2024
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2024
Сохранность PF67 RB PCGS
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - August 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 августа 2023
Сохранность PF67 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Stack's - April 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - August 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 августа 2022
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 17, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 17, 2021
Продавец Heritage
Дата 17 июня 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 10, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 10, 2021
Продавец Heritage
Дата 10 июня 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 3, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - June 3, 2021
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 27, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 20, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 мая 2021
Сохранность PF65 RB PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 13, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - May 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 мая 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 25, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 25, 2021
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность PF67 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 18, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 18, 2021
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2021
Сохранность PF66 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 11, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 4, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - March 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - April 9, 2020
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - April 9, 2020
Продавец Heritage
Дата 9 апреля 2020
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - October 18, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1937 HP на аукционе Heritage - October 18, 2018
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2018
Сохранность PF66 RB PCGS
Цена
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Где продать?

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