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1 шиллинг 1937 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1937 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1937 года "Тип 1937-1946" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,749,000
  • Тираж PROOF 26,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1937
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1937 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 43188 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 18 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Александр - April 18, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Александр - April 18, 2024
Продавец Александр
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PF64
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 4500 RUB
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Stack's - April 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Schulman - October 18, 2023
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Sovereign Rarities - September 26, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 26 сентября 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Katz - June 11, 2023
Продавец Katz
Дата 11 июня 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Stack's - April 23, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Stack's - April 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Coin Cabinet - January 10, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Heritage - October 6, 2022
Продавец Heritage
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Coin Cabinet - December 28, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 декабря 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Heritage - July 22, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1937 на аукционе Heritage - July 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 июля 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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