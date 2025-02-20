Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1937 года "Тип 1937-1946" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,749,000
- Тираж PROOF 26,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1937
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1937 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 43188 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 18 апреля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 апреля 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
4600 $
Цена в валюте аукциона 4600 USD
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 января 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 28 декабря 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?
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