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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

6 пенсов 1940 года (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 6 пенсов 1940 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 6 пенсов 1940 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: BAC Numismatics

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,875,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1940
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1940 года. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 24413 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1175 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (1)
  • TMAJK sro (1)
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 3 EUR
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 6 пенсов 1940 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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