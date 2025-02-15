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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1 шиллинг 1949 года HP "Тип 1949-1951" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1949 года HP "Тип 1949-1951" - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1 шиллинг 1949 года HP "Тип 1949-1951" - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 5,65 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,243,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1949
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1949 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 51111 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 11000 JPY
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Денга1700 - February 26, 2023
Продавец Денга1700
Дата 26 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1949 HP на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
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