Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
1 шиллинг 1949 года HP "Тип 1949-1951" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 5,65 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,243,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1949
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1949 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 51111 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1300 USD. Торги состоялись 15 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
1080 $
Цена в валюте аукциона 1080 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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