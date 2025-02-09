Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1940 года HP "Тип 1937-1945" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,914,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1940
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1940 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 5091 проданному на аукционе La Galerie Numismatique за 10 EUR. Торги состоялись 22 ноября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 240 RUB
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 22 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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