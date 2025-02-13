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Цена монет Великобритании
Георг VI
1 крона
Великобритания
Период:
1660-1952
1660-1952
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
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Каталог
Цена монет Великобритании
Георг VI
1 крона
Серебряные монеты 1 крона Георга VI - Великобритания
1 крона 1937
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Тираж
PROOF
Продажи
Продажи
1937
HP
419,000
26,000
1
462
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Великобритания
Период
1660-1952
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1952
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
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