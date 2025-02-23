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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

1/2 кроны (Полукрона) 1949 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1949 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1949 года HP - цена монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 14,1 гр
  • Диаметр 32,3 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,273,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1949
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1949 года со знаком HP. Это медно-никелевая монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 3940 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 3408 USD. Торги состоялись 31 мая 2015.

Сохранность
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1949 HP на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 2100 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1949 HP на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность PF66 NGC
Цена
2950 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1949 HP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1949 HP на аукционе Bertolami - December 11, 2016
Продавец Bertolami
Дата 11 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1949 HP на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1949 HP на аукционе Goldberg - June 2, 2015
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2015
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1949 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1949 HP на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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