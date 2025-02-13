Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1937 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 0,47 гр
- Чистого серебра (0,0076 oz) 0,235 гр
- Диаметр 11 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,329
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал Пенни
- Год 1937
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 150 EUR. Торги состоялись 3 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Coin Cabinet (3)
- Katz (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 105 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Где продать?
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