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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1937 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - Пенни 1937 года HP "Тип 1937-1952" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - Пенни 1937 года HP "Тип 1937-1952" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,235 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,329

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал Пенни
  • Год 1937
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Silicua Coins SL за 150 EUR. Торги состоялись 3 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 105 GBP
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 GBP
Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF62 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Stephen Album - March 2, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 2 марта 2020
Сохранность UNC PL
Цена
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Великобритания Пенни 1937 HP на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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