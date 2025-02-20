Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 14,12 гр
- Чистого серебра (0,227 oz) 7,06 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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