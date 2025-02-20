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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробная 1/2 кроны (Полукрона) 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 14,12 гр
  • Чистого серебра (0,227 oz) 7,06 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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