Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробная 1 крона 1937 года. Односторонний оттиск реверса (Великобритания, Эдуард VIII)
Разновидность: Односторонний оттиск реверса
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 28,24 гр
- Чистого серебра (0,454 oz) 14,12 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал 1 крона
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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Сохранность
Сохранность (слабы)
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