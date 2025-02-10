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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пробная 1 крона 1937 года. Односторонний оттиск реверса (Великобритания, Эдуард VIII)

Разновидность: Односторонний оттиск реверса

Аверс монеты - Пробная 1 крона 1937 года Односторонний оттиск реверса - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробная 1 крона 1937 года Односторонний оттиск реверса - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 28,24 гр
  • Чистого серебра (0,454 oz) 14,12 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 1 крона
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона 1937 года. Односторонний оттиск реверса. Это серебряная монета периода Эдуарда VIII

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1937 (Пробная) на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность PF65 NGC
Цена

Где продать?

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