Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробный 1 шиллинг 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,64 гр
- Чистого серебра (0,0907 oz) 2,82 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный 1 шиллинг 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3527 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2990 USD. Торги состоялись 19 сентября 2005.
Сохранность
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