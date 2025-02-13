flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пробный 1 шиллинг 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробный 1 шиллинг 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробный 1 шиллинг 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,64 гр
  • Чистого серебра (0,0907 oz) 2,82 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный 1 шиллинг 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3527 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2990 USD. Торги состоялись 19 сентября 2005.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Goldberg (1)
Великобритания 1 шиллинг 1937 HP (Пробный) на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Великобритания 1 шиллинг 1937 HP (Пробный) на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 477
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Эдуарда VIII Монеты Великобритании 1937 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1 шиллинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 10 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть