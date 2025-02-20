Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
3 пенса 1937 года HP "Тип 1937-1952" (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,351
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 3 пенса
- Год 1937
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 1118 проданному на аукционе Spink UK за 150 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Coin Cabinet (3)
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 42 GBP
Где продать?
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