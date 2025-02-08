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Пробные 6 пенсов 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробные 6 пенсов 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробные 6 пенсов 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,79 гр
  • Чистого серебра (0,0449 oz) 1,395 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 6 пенсов 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3731 проданному на аукционе Auction World за 5000000 JPY. Торги состоялись 19 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1937 HP (Пробные) на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность PF63 PCGS
Цена
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