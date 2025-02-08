Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробные 6 пенсов 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,79 гр
- Чистого серебра (0,0449 oz) 1,395 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал 6 пенсов
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 6 пенсов 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 3731 проданному на аукционе Auction World за 5000000 JPY. Торги состоялись 19 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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