Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробная 1 крона 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 28,24 гр
- Чистого серебра (0,454 oz) 14,12 гр
- Диаметр 38,6 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал 1 крона
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе The New York Sale за 300000 USD. Торги состоялись 15 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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