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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пробная 1 крона 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробная 1 крона 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробная 1 крона 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 28,24 гр
  • Чистого серебра (0,454 oz) 14,12 гр
  • Диаметр 38,6 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 1 крона
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробная 1 крона 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе The New York Sale за 300000 USD. Торги состоялись 15 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1937 HP (Пробная) на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность PROOF
Цена
300000 $
Цена в валюте аукциона 300000 USD
Великобритания 1 крона 1937 HP (Пробная) на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1 крона 1937 HP (Пробная) на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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