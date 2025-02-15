Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробные 3 пенса 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал 3 пенса
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 3 пенса 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе The New York Sale за 47000 USD. Торги состоялись 9 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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