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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пробные 3 пенса 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробные 3 пенса 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробные 3 пенса 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 3 пенса 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 1117 проданному на аукционе The New York Sale за 47000 USD. Торги состоялись 9 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1937 HP (Пробные) на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность PF62 NGC
Цена
47000 $
Цена в валюте аукциона 47000 USD
Великобритания 3 пенса 1937 HP (Пробные) на аукционе New York Sale - January 10, 2018
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2018
Сохранность PF61 NGC
Цена

Где продать?

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