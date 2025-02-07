flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Серебряные монеты 3 пенса Эдуарда VIII - Великобритания

type-coin
type-coin

3 пенса 1937 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 HP 0 2
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Эдуарда VIII Все британские монеты британские монеты номиналом 3 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть