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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пробные 2 фунта 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробные 2 фунта 1937 года HP - цена золотой монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробные 2 фунта 1937 года HP - цена золотой монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Золото (0,916)
  • Вес 15,976 гр
  • Чистого золота (0,4705 oz) 14,634 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 2 фунта
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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