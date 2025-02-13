Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробные 2 фунта 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,916)
- Вес 15,976 гр
- Чистого золота (0,4705 oz) 14,634 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал 2 фунта
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 2 фунта 1937 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск