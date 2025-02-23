Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
2 пенса 1937 года HP (Великобритания, Георг VI)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 0,94 гр
- Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,472
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг VI
- Номинал 2 пенса
- Год 1937
- Правитель Георг VI (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 85 GBP. Торги состоялись 31 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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