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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

2 пенса 1937 года HP (Великобритания, Георг VI)

Аверс монеты - 2 пенса 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI Реверс монеты - 2 пенса 1937 года HP - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг VI

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,472

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг VI
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1937
  • Правитель Георг VI (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1937 года со знаком HP. Это серебряная монета периода Георга VI. Рекорд цены принадлежит лоту 196 проданному на аукционе The Coin Cabinet за 85 GBP. Торги состоялись 31 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF67 NGC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 85 GBP
Великобритания 2 пенса 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 36 GBP
Великобритания 2 пенса 1937 HP на аукционе Coin Cabinet - August 31, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 августа 2022
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1937 HP на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 2 пенса 1937 HP на аукционе Heritage - February 14, 2010
Великобритания 2 пенса 1937 HP на аукционе Heritage - February 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 февраля 2010
Сохранность PF66 NGC
Цена
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