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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пробные 3 пенса 1937 года (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробные 3 пенса 1937 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробные 3 пенса 1937 года - цена монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,08 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 3 пенса 1937 года. Это латунная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 32235 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
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Великобритания 3 пенса 1937 (Пробные) на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
144000 $
Цена в валюте аукциона 144000 USD
Великобритания 3 пенса 1937 (Пробные) на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
50072 $
Цена в валюте аукциона 44000 GBP
Великобритания 3 пенса 1937 (Пробные) на аукционе Heritage - January 22, 2021
Великобритания 3 пенса 1937 (Пробные) на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1937 (Пробные) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1937 (Пробные) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 26, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 26 сентября 2006
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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