Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробные 3 пенса 1937 года (Великобритания, Эдуард VIII)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 6,08 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал 3 пенса
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 3 пенса 1937 года. Это латунная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 32235 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
144000 $
Цена в валюте аукциона 144000 USD
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
50072 $
Цена в валюте аукциона 44000 GBP
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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