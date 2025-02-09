Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробный Пенни 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный Пенни 1937 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 320000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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