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Пробный Пенни 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробный Пенни 1937 года HP - цена монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробный Пенни 1937 года HP - цена монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал Пенни
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробный Пенни 1937 года со знаком HP. Это бронзовая монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 320000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1937 HP (Пробный) на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
32964 $
Цена в валюте аукциона 26000 GBP
Великобритания Пенни 1937 HP (Пробный) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 8, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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