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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пробные 3 пенса 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробные 3 пенса 1937 года HP - цена монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробные 3 пенса 1937 года HP - цена монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 6,58 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 3 пенса 1937 года со знаком HP. Это латунная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 13773 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 8 января 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coin Cabinet (1)
  • Heritage (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 3 пенса 1937 HP (Пробные) на аукционе Coin Cabinet - October 10, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 10 октября 2024
Сохранность VF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 3 пенса 1937 HP (Пробные) на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - August 6, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 6 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1937 HP (Пробные) на аукционе Heritage - January 9, 2006
Великобритания 3 пенса 1937 HP (Пробные) на аукционе Heritage - January 9, 2006
Продавец Heritage
Дата 9 января 2006
Сохранность PROOF
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 431 USD

Где продать?

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