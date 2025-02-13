Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробные 3 пенса 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 3 пенса 1937 года со знаком HP. Это латунная монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 13773 проданному на аукционе Heritage Auctions за 431 USD. Торги состоялись 8 января 2006.
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