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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пробные 5 фунтов 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)

Аверс монеты - Пробные 5 фунтов 1937 года HP - цена золотой монеты - Великобритания, Эдуард VIII Реверс монеты - Пробные 5 фунтов 1937 года HP - цена золотой монеты - Великобритания, Эдуард VIII

Фотография: Royal Mint Museum

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 39,94 гр
  • Чистого золота (1,1775 oz) 36,625 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Эдуард VIII
  • Номинал 5 фунтов
  • Год 1937
  • Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 5 фунтов 1937 года со знаком HP. Это золотая монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 30339 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 фунтов 1937 HP (Пробные) на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2051261 $
Цена в валюте аукциона 1760000 EUR
Великобритания 5 фунтов 1937 HP (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Великобритания 5 фунтов 1937 HP (Пробные) на аукционе Heritage - March 27, 2021
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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