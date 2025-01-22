Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пробные 5 фунтов 1937 года HP (Великобритания, Эдуард VIII)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 39,94 гр
- Чистого золота (1,1775 oz) 36,625 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Эдуард VIII
- Номинал 5 фунтов
- Год 1937
- Правитель Эдуард VIII (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пробные 5 фунтов 1937 года со знаком HP. Это золотая монета периода Эдуарда VIII. Рекорд цены принадлежит лоту 30339 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280000 USD. Торги состоялись 25 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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