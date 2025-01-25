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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Золотые монеты 5 фунтов Эдуарда VIII - Великобритания

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5 фунтов 1937 Пробные

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 HP 0 2
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