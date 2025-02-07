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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Медные монеты Фартинг Эдуарда VIII - Великобритания

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Фартинг 1937 Пробный

Год Знак Описание Продажи Продажи
1937 HP 0 0
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