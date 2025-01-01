ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Каталог монет Карла I (1625-1649)
Каталог монетКарл I1625-1649
Медь
Пробные
Монеты Карла I с ценами и описанием
Серебро$2,000-01
Великобритания, Карл I
1 шиллинг без года (1625-1642) "Четвёртый тип портрета". Перья над щитом. Есть обводка
Золото$12,000-016
Великобритания, Карл I
1/2 юнайта (Полюнайта) 1643
Золото$1,100-1104
Великобритания, Карл I
1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст"
Золото$63,000-079
Великобритания, Карл I
3 юнайта (Тройной юнайт) 1642 "Малый портрет"
Золото--00
Великобритания, Карл I
1/2 юнайта (Полюнайта) 1645 Br
Золото$15,000-07
Великобритания, Карл I
Юнайт 1642. Декларация на две строки
Золото$5,600-124
Великобритания, Карл I
Юнайт без года (1625-1642) "Шестой бюст"
Золото$200,000-04
Великобритания, Карл I
3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Малый портрет"
Золото$23,000-047
Великобритания, Карл I
Юнайт 1643 "Укороченный портрет"
Золото$3,700-012
Великобритания, Карл I
Энджел без года (1625-1642). "X" справа
Золото$72,000-02
Великобритания, Карл I
3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OX "Большой портрет"
Золото$16,000-08
Великобритания, Карл I
Юнайт 1644 OX "Приземистый портрет"
Золото$7,800$35,000059
Великобритания, Карл I
Юнайт без года (1625-1642) "Третий бюст"
Золото$20,000-01
Великобритания, Карл I
Юнайт 1645 "Укороченный портрет"
Золото$3,400-0139
Великобритания, Карл I
Юнайт без года (1625-1642) "Первый бюст"
Золото$2,800-021
Великобритания, Карл I
Энджел без года (1625-1642). "X" слева
Золото$93,000-065
Великобритания, Карл I
3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 "Большой портрет"
Золото$20,000-016
Великобритания, Карл I
Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет"
Золото$18,000-08
Великобритания, Карл I
Юнайт 1642. Декларация на три строки
Золото--00
Великобритания, Карл I
1/2 юнайта (Полюнайта) 1642
Золото$2,200-053
Великобритания, Карл I
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"
Золото$93,000-037
Великобритания, Карл I
3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON "Большой портрет"
Золото$19,000-01
Великобритания, Карл I
Юнайт 1643 "Удлинённый портрет"
Золото$24,000-016
Великобритания, Карл I
Юнайт без года (1631-1639) "Монеты Бриот"
Золото$7,400-03
Великобритания, Карл I
Юнайт 1645 OX "Укороченный портрет"
Золото$19,000-019
Великобритания, Карл I
2 кроны (Двойная крона) без года (1631-1639) "Монеты Бриот"
Золото$2,100-053
Великобритания, Карл I
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Первый бюст"
Золото$6,200-097
Великобритания, Карл I
Юнайт без года (1625-1642) "Пятый бюст"
Золото$11,000-01
Великобритания, Карл I
1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст"
Золото$990-015
Великобритания, Карл I
1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст". "CR"
Золото--00
Великобритания, Карл I
Юнайт 1645 Br "Укороченный портрет"
Золото$4,100-1267
Великобритания, Карл I
Юнайт без года (1625-1642) "Второй бюст"
Золото$3,600-03
Великобритания, Карл I
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Пятый бюст"
Золото--00
Великобритания, Карл I
1/2 юнайта (Полюнайта) 1644 OX
Золото--00
Великобритания, Карл I
Энджел без года (1625-1642). Без "X"
Золото$1,800-016
Великобритания, Карл I
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Третий бюст"
Золото$1,200-095
Великобритания, Карл I
1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст"
Золото$1,600-021
Великобритания, Карл I
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) "Шестой бюст"
Золото$2,100-046
Великобритания, Карл I
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст"
Золото--00
Великобритания, Карл I
Энджел без года (1631-1632) "Монеты Бриот"
Золото$38,000-02
Великобритания, Карл I
Юнайт 1646 OX "Укороченный портрет"
Золото$3,800-021
Великобритания, Карл I
Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"
Золото$7,100-010
Великобритания, Карл I
Юнайт без года (1625-1642) "Седьмой бюст"
Золото$1,700-062
Великобритания, Карл I
1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст"
Золото$1,100-05
Великобритания, Карл I
1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст"
Золото$1,900-010
Великобритания, Карл I
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1642) "Второй бюст". Бюст разделяет легенду
Золото$3,400-02
Великобритания, Карл I
1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст"
Золото--00
Великобритания, Карл I
3 юнайта (Тройной юнайт) 1643 OXON "Большой портрет"
Золото$2,200-01
Великобритания, Карл I
1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст". Якорь под портретом
Золото--00
Великобритания, Карл I
1 крона без года (1631-1639) "Монеты Бриот"
