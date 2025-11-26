flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:3400 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1127 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
3607 $
Цена в валюте аукциона 3600 CHF
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" составляет 3400 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

