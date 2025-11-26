1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" (Великобритания, Карл I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,25 гр
- Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Пятый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1127 проданному на аукционе SINCONA AG за 3600 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" составляет 3400 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст"?
Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Пятый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.