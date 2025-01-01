flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Золотые монеты 1 крона Карла I - Великобритания

1 крона 1625

Первый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)062
1 крона 1625

Второй бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)1104без года (1625-1642)Якорь под портретом01без года (1625-1642)"CR"015
1 крона 1625

Третий бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)05
1 крона 1625

Четвёртый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1649)095
1 крона 1625

Пятый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)02
1 крона 1625

Шестой бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1649)01
1 крона 1631

Монеты Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1631-1639)00
