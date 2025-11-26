flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:1200 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1649) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 31575 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьVF30 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
1647 $
Цена в валюте аукциона 1250 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе St James’s - 15 апреля 2025
ПродавецSt James’s
Дата15 апреля 2025
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
722 $
Цена в валюте аукциона 1100 AUD
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе Bruun Rasmussen - 3 сентября 2023
ПродавецBruun Rasmussen
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе St James’s - 28 июня 2023
ПродавецSt James’s
Дата28 июня 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе St James’s - 28 июня 2023
ПродавецSt James’s
Дата28 июня 2023
СохранностьAU50 NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 31 мая 2023
ПродавецCNG
Дата31 мая 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 5 апреля 2023
ПродавецNOONANS
Дата5 апреля 2023
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе Tauler & Fau - 6 марта 2023
ПродавецTauler & Fau
Дата6 марта 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 15 января 2023
ПродавецSpink
Дата15 января 2023
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе CNG - 11 января 2023
ПродавецCNG
Дата11 января 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе NOONANS - 16 ноября 2022
ПродавецNOONANS
Дата16 ноября 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 25 августа 2022
ПродавецStack's
Дата25 августа 2022
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" составляет 1200 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1649) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
