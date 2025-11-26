flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1700 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе NOONANS за 75000 GBP. Торги состоялись 8 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Davissons Ltd. - 19 ноября 2025
ПродавецDavissons Ltd.
Дата19 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Auction World - 19 октября 2025
ПродавецAuction World
Дата19 октября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
558 $
Цена в валюте аукциона 84000 JPY
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Spink - 31 января 2025
ПродавецSpink
Дата31 января 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 19 января 2025
ПродавецStack's
Дата19 января 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2024
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе CNG - 29 мая 2024
ПродавецCNG
Дата29 мая 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Spink - 27 января 2024
ПродавецSpink
Дата27 января 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 16 января 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Stack's - 16 января 2024
ПродавецStack's
Дата16 января 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 15 ноября 2023
ПродавецNOONANS
Дата15 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Morton & Eden - 20 июля 2023
ПродавецMorton & Eden
Дата20 июля 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе NOONANS - 24 мая 2022
ПродавецNOONANS
Дата24 мая 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Coin Cabinet - 24 апреля 2022
ПродавецCoin Cabinet
Дата24 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" на аукционе Auction World - 17 апреля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 апреля 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" составляет 1700 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы