1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" (Великобритания, Карл I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,25 гр
- Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Первый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе NOONANS за 75000 GBP. Торги состоялись 8 февраля 2023.
Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" составляет 1700 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст"?
Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Первый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.