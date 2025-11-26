flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст". "CR" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "CR"

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" "CR" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" "CR" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:990 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" "CR" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (15)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Второй бюст". "CR". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2030 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 14200 GBP. Торги состоялись 9 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьF
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 750 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе London Coins - 4 декабря 2022
ПродавецLondon Coins
Дата4 декабря 2022
СохранностьF
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе DNW - 12 апреля 2022
ПродавецDNW
Дата12 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 28 января 2022
ПродавецSpink
Дата28 января 2022
СохранностьXF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 4 апреля 2019
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата4 апреля 2019
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе London Coins - 2 сентября 2018
ПродавецLondon Coins
Дата2 сентября 2018
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 30 ноября 2016
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата30 ноября 2016
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 февраля 2016
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 февраля 2016
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 17 декабря 2014
ПродавецSpink
Дата17 декабря 2014
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 25 июня 2014
ПродавецSpink
Дата25 июня 2014
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 3 ноября 2012
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата3 ноября 2012
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 6 июня 2009
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата6 июня 2009
СохранностьF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 2 мая 2006
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата2 мая 2006
СохранностьVF
Цена

Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст", разновидность - "CR"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст", разновидность - "CR", составляет 990 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст", вариант - "CR"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст", вариант - "CR", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст". "CR"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

