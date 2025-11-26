flag
1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Spink

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:11000 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1649) года "Шестой бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 512 проданному на аукционе Spink за 9000 GBP. Торги состоялись 3 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 3 апреля 2023
Великобритания 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст" на аукционе Spink - 3 апреля 2023
ПродавецSpink
Дата3 апреля 2023
СохранностьXF45 NGC
Цена
Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст" составляет 11000 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1649) "Шестой бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

