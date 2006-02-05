flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Третий бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 2237 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2185 USD. Торги состоялись 5 февраля 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU55 NGC
Цена
1197 $
Цена в валюте аукциона 1200 CHF
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Spink - 26 сентября 2016
ПродавецSpink
Дата26 сентября 2016
СохранностьVF
Цена
843 $
Цена в валюте аукциона 650 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 6 января 2014
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Heritage - 6 января 2014
ПродавецHeritage
Дата6 января 2014
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 30 мая 2007
ПродавецGoldberg
Дата30 мая 2007
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 8 февраля 2006
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" на аукционе Goldberg - 8 февраля 2006
ПродавецGoldberg
Дата8 февраля 2006
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" составляет 1100 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Третий бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы