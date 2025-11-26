1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст". Якорь под портретом (Великобритания, Карл I)
Разновидность: Якорь под портретом
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,25 гр
- Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Второй бюст". Якорь под портретом. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1606 проданному на аукционе SINCONA AG за 2000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст", разновидность - якорь под портретом?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст", разновидность - якорь под портретом, составляет 2200 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст", вариант - якорь под портретом?
Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст", вариант - якорь под портретом, основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст". Якорь под портретом?
Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.