flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес2,25 гр
  • Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал1 крона
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:1100 USD
График аукционных продаж 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (103)Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона без года (1625-1642) года "Второй бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 171 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 3200 GBP. Торги состоялись 9 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе The Coinery - 23 ноября 2025
ПродавецThe Coinery
Дата23 ноября 2025
СохранностьVF
Цена
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе CNG - 29 октября 2025
ПродавецCNG
Дата29 октября 2025
СохранностьVF
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьF
Цена
699 $
Цена в валюте аукциона 520 GBP
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 30 сентября 2025
ПродавецSpink
Дата30 сентября 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 1 августа 2025
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата1 августа 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 10 июня 2025
ПродавецNOONANS
Дата10 июня 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 8 апреля 2025
ПродавецNOONANS
Дата8 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 26 февраля 2025
ПродавецStack's
Дата26 февраля 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 12 сентября 2024
ПродавецStack's
Дата12 сентября 2024
СохранностьVF35 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 6 сентября 2024
ПродавецNOONANS
Дата6 сентября 2024
СохранностьF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 27 июня 2024
ПродавецNOONANS
Дата27 июня 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Spink - 4 апреля 2024
ПродавецSpink
Дата4 апреля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Leu - 26 февраля 2024
ПродавецLeu
Дата26 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - 24 ноября 2023
ПродавецNoble Numismatics Pty Ltd
Дата24 ноября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 2 ноября 2023
ПродавецStack's
Дата2 ноября 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе NOONANS - 3 октября 2023
ПродавецNOONANS
Дата3 октября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе CNG - 20 сентября 2023
ПродавецCNG
Дата20 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2023
ПродавецStack's
Дата16 августа 2023
СохранностьAU53 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе CNG - 24 мая 2023
ПродавецCNG
Дата24 мая 2023
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" на аукционе TimeLine Auctions - 11 декабря 2025
ПродавецTimeLine Auctions
Дата11 декабря 2025
СохранностьVF
К аукциону

Сколько стоит золотая монета Карла I 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" составляет 1100 USD. В монете содержится 2,0633 гр чистого золота, поэтому ниже 276,54 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст"?

Для продажи 1 крона без года (1625-1642) "Второй бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 1 кронаНумизматические аукционы