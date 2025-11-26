ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
1 крона без года (1631-1639) "Монеты Бриот" (Великобритания, Карл I)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес2,25 гр
- Чистого золота (0,0663 oz) 2,0633 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- Номинал1 крона
- Годбез года (1631-1639)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Где продать монету 1 крона без года (1631-1639) "Монеты Бриот"?
Для продажи 1 крона без года (1631-1639) "Монеты Бриот" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
