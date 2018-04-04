3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OX "Большой портрет" (Великобритания, Карл I)

Сколько стоит золотая монета Карла I 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OX "Большой портрет"? По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OX составляет 72000 USD. В монете содержится 24,759 гр чистого золота, поэтому ниже 3320,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OX? Информация о текущей стоимости британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OX основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.