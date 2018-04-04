flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OX "Большой портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OX "Большой портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OX "Большой портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр46 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • Номинал3 юнайта (Тройной юнайт)
  • Год1644
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:72000 USD
График аукционных продаж 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OX "Большой портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (2)Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" со знаком OX. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 52145 проданному на аукционе Stack's Bowers за 90000 USD. Торги состоялись 4 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OX "Большой портрет" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
54156 $
Цена в валюте аукциона 48000 CHF
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OX "Большой портрет" на аукционе Stack's - 4 апреля 2018
Великобритания 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OX "Большой портрет" на аукционе Stack's - 4 апреля 2018
ПродавецStack's
Дата4 апреля 2018
СохранностьAU55 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OX "Большой портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OX составляет 72000 USD. В монете содержится 24,759 гр чистого золота, поэтому ниже 3320,2 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OX?

Информация о текущей стоимости британской монеты 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" с буквами OX основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года "Большой портрет" со знаком OX?

Для продажи 3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 года OX "Большой портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1644 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом 3 юнайта (Тройной юнайт)Нумизматические аукционы