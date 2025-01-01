flag
Монеты Великобритании 1644 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OXON Большой портрет
Средняя цена93000 $
Продажи
037
Аверс
Реверс
3 юнайта (Тройной юнайт) 1644 OX Большой портрет
Средняя цена72000 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
Юнайт 1644 OX Укороченный портрет
Средняя цена20000 $
Продажи
016
Аверс
Реверс
Юнайт 1644 OX Приземистый портрет
Средняя цена16000 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1/2 юнайта (Полюнайта) 1644 OX
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
2 кроны (Двойная крона) без года (1625-1649) Шестой бюст
Средняя цена1600 $
Продажи
021
Аверс
Реверс
1 крона без года (1625-1649) Четвёртый бюст
Средняя цена1200 $
Продажи
095
Аверс
Реверс
1 крона без года (1625-1649) Шестой бюст
Средняя цена11000 $
Продажи
01

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1625-1649) Второй тип всадника
Средняя цена3200 $
Продажи
076
Аверс
Реверс
1 крона без года (1625-1649) Второй тип всадникаПерья над щитом
Средняя цена3300 $
Продажи
286
Аверс
Реверс
1 крона без года (1642-1649) Четвёртый тип всадника
Средняя цена3600 $
Продажи
094
Аверс
Реверс
1 крона без года (1642-1649) Пятый тип всадника
Средняя цена5400 $
Продажи
025
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадника
Средняя цена270 $
Продажи
8198
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадника(P) над щитом
Средняя цена260 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1625-1649) Четвёртый тип всадникаНизкорослая лошадь
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) без года (1642-1649) Пятый тип всадника
Средняя цена600 $
Продажи
151
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1625-1649) Шестой тип портрета
Средняя цена160 $
Продажи
10330
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1625-1649) Шестой тип портретаМалый портрет
Средняя цена1900 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1642-1649) Седьмой тип портрета
Средняя цена1600 $
Продажи
140
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1642-1649) Седьмой тип портретаУкороченный широкий бюст
Средняя цена910 $
Продажи
041
Аверс
Реверс
6 пенсов без года (1642-1649) Седьмой тип портрета
Средняя цена160 $
Продажи
18
Аверс
Реверс
6 пенсов без года (1642-1649) Седьмой тип портретаУкороченный широкий бюст
Средняя цена880 $
Продажи
03
Аверс
Реверс
2 пенса (Полгрота) без года (1642-1649) Седьмой тип портрета
Средняя цена160 $
Продажи
116
Аверс
Реверс
Пенни без года (1642-1649) Седьмой тип портрета
Средняя цена130 $
Продажи
012
Аверс
Реверс
1/2 пенни без года (1625-1649) Роза
Средняя цена130 $
Продажи
042

Медные монеты

Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649)
Средняя цена90 $
Продажи
144
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649)"CARA"
Средняя цена450 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649)Клипа
Средняя цена6500 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649)Есть обводка
Средняя цена170 $
Продажи
013
Аверс
Реверс
Фартинг без года (1625-1649) Роза
Средняя цена160 $
Продажи
061

Осадные монеты

Аверс
Реверс
1 крона без года (1644-1645)
Средняя цена
Продажи
00
Аверс
Реверс
2 шиллинга без года (1644-1645)
Средняя цена92000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
2 шиллинга без года (1644-1645)
Средняя цена110000 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
1 шиллинг без года (1644-1645)
Средняя цена37000 $
Продажи
01
