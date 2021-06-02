Фартинг без года (1625-1649). "CARA" (Великобритания, Карл I)
Разновидность: "CARA"
Фотография: Dix Noonan Webb
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,5 гр
- Диаметр17 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМонетное (↑↓)
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалФартинг
- Годбез года (1625-1649)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1625-1649) года. "CARA". Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 2 июня 2021.
Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649), разновидность - "CARA"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649), разновидность - "CARA", составляет 450 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649), вариант - "CARA"?
Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649), вариант - "CARA", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету фартинг без года (1625-1649). "CARA"?
Для продажи фартинг без года (1625-1649) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.