ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Фартинг без года (1625-1649). "CARA" (Великобритания, Карл I)

Разновидность: "CARA"

Аверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) "CARA" - цена монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Фартинг без года (1625-1649) "CARA" - цена монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Dix Noonan Webb

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,5 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМонетное (↑↓)

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалФартинг
  • Годбез года (1625-1649)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:450 USD
График аукционных продаж Фартинг без года (1625-1649) "CARA" - цена монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (1)Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты фартинг без года (1625-1649) года. "CARA". Это медная монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 87 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 320 GBP. Торги состоялись 2 июня 2021.

Сохранность
Великобритания Фартинг без года (1625-1649) на аукционе DNW - 3 июня 2021
ПродавецDNW
Дата3 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Сколько стоит медная монета Карла I фартинг без года (1625-1649), разновидность - "CARA"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость медной монеты фартинг без года (1625-1649), разновидность - "CARA", составляет 450 USD. Монета выполнена из недрагоценного металла, поэтому в плохой сохранности может иметь карайне низкую стоимость и ликвидность.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене фартинг без года (1625-1649), вариант - "CARA"?

Информация о текущей стоимости британской монеты фартинг без года (1625-1649), вариант - "CARA", основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой медной монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету фартинг без года (1625-1649). "CARA"?

Для продажи фартинг без года (1625-1649) мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

