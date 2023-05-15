Юнайт 1644 года OX "Приземистый портрет" (Великобритания, Карл I)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалЮнайт
- Год1644
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворОксфорд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1644 года "Приземистый портрет" со знаком OX. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1621 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1644 года OX "Приземистый портрет"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1644 года "Приземистый портрет" с буквами OX составляет 16000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1644 года "Приземистый портрет" с буквами OX?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1644 года "Приземистый портрет" с буквами OX основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт 1644 года "Приземистый портрет" со знаком OX?
Для продажи юнайт 1644 года OX "Приземистый портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.