flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт 1644 года OX "Приземистый портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт 1644 года OX "Приземистый портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт 1644 года OX "Приземистый портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Год1644
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:16000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1644 года OX "Приземистый портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1644 года "Приземистый портрет" со знаком OX. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 1621 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1644 OX "Приземистый портрет" на аукционе Morton & Eden - 23 июля 2025
ПродавецMorton & Eden
Дата23 июля 2025
СохранностьAU
Цена
17577 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Великобритания Юнайт 1644 OX "Приземистый портрет" на аукционе London Coins - 3 сентября 2023
ПродавецLondon Coins
Дата3 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
15104 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Великобритания Юнайт 1644 OX "Приземистый портрет" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1644 OX "Приземистый портрет" на аукционе SINCONA - 16 мая 2022
ПродавецSINCONA
Дата16 мая 2022
СохранностьAU58 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1644 OX "Приземистый портрет" на аукционе Spink - 28 января 2022
ПродавецSpink
Дата28 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1644 OX "Приземистый портрет" на аукционе Baldwin's of St. James's - 9 декабря 2020
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата9 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Приземистый портрет" на аукционе Spink - 22 марта 2016
ПродавецSpink
Дата22 марта 2016
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт 1644 OX "Приземистый портрет" на аукционе CNG - 23 мая 2012
ПродавецCNG
Дата23 мая 2012
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1644 года OX "Приземистый портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1644 года "Приземистый портрет" с буквами OX составляет 16000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1644 года "Приземистый портрет" с буквами OX?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1644 года "Приземистый портрет" с буквами OX основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1644 года "Приземистый портрет" со знаком OX?

Для продажи юнайт 1644 года OX "Приземистый портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1644 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЮнайтНумизматические аукционы