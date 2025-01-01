ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952
Золотые монеты Юнайт Карла I - Великобритания
Юнайт 1625Первый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)0139
Юнайт 1625Второй бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)1267
Юнайт 1625Третий бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)059
Юнайт 1625Четвёртый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)021
Юнайт 1625Пятый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)097
Юнайт 1625Шестой бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)124
Юнайт 1625Седьмой бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1625-1642)010
Юнайт 1631Монеты Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажибез года (1631-1639)016
Юнайт 1642
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1642Декларация на две строки071642Декларация на три строки08
Юнайт 1643Удлинённый портрет
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи164301
Юнайт 1644Приземистый портрет
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи1644OX08
