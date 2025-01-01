flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Золотые монеты Юнайт Карла I - Великобритания

Юнайт 1625

Первый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)0139
Юнайт 1625

Второй бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)1267
Юнайт 1625

Третий бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)059
Юнайт 1625

Четвёртый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)021
Юнайт 1625

Пятый бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)097
Юнайт 1625

Шестой бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)124
Юнайт 1625

Седьмой бюст
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1625-1642)010
Юнайт 1631

Монеты Бриот
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
без года (1631-1639)016
Юнайт 1642

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1642Декларация на две строки071642Декларация на три строки08
Юнайт 1643

Удлинённый портрет
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
164301
Юнайт 1643-1646

Укороченный портрет
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
16430471644OX0161645011645Br001645OX031646OX02
Юнайт 1644

Приземистый портрет
ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1644OX08
