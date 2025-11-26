flag
Юнайт 1644 года OX "Укороченный портрет" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт 1644 года OX "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт 1644 года OX "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Год1644
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворОксфорд
  • НазначениеОбращение
График аукционных продаж
Средняя цена:20000 USD
График аукционных продаж Юнайт 1644 года OX "Укороченный портрет" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт 1644 года "Укороченный портрет" со знаком OX. Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Spink за 58000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
7750 $
Цена в валюте аукциона 7750 USD
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Stack's - 26 августа 2025
ПродавецStack's
Дата26 августа 2025
СохранностьНет оценки NGC
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 декабря 2024
ПродавецNumismatica Ars Classica, Zurich
Дата3 декабря 2024
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе SINCONA - 24 октября 2022
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2022
СохранностьDETAILS NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Spink - 28 сентября 2021
ПродавецSpink
Дата28 сентября 2021
СохранностьMS66 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 17 августа 2018
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2018
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе CNG - 10 января 2018
ПродавецCNG
Дата10 января 2018
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Spink - 22 марта 2016
ПродавецSpink
Дата22 марта 2016
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Heritage - 4 января 2016
ПродавецHeritage
Дата4 января 2016
СохранностьMS62 PCGS
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе CNG - 4 января 2012
ПродавецCNG
Дата4 января 2012
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Spink - 22 июня 2011
ПродавецSpink
Дата22 июня 2011
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Goldberg - 26 мая 2008
ПродавецGoldberg
Дата26 мая 2008
СохранностьAU58 NGC
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе UBS - 22 января 2008
ПродавецUBS
Дата22 января 2008
СохранностьXF
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе M&M Basel - 4 октября 2004
ПродавецM&M Basel
Дата4 октября 2004
СохранностьUNC
Цена
Великобритания Юнайт 1644 OX "Укороченный портрет" на аукционе Spink - 31 марта 2004
ПродавецSpink
Дата31 марта 2004
СохранностьНет оценки
Цена
Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт 1644 года OX "Укороченный портрет"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт 1644 года "Укороченный портрет" с буквами OX составляет 20000 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт 1644 года "Укороченный портрет" с буквами OX?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт 1644 года "Укороченный портрет" с буквами OX основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт 1644 года "Укороченный портрет" со знаком OX?

Для продажи юнайт 1644 года OX "Укороченный портрет" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

