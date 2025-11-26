flag
ВеликобританияПериод:1625-1952 1625-1952

Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Карл I)

Аверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл IРеверс монеты - Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,917)
  • Вес9 гр
  • Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртГладкий

Описание

  • СтранаВеликобритания
  • ПериодКарл I
  • НоминалЮнайт
  • Годбез года (1625-1642)
  • ПравительКарл I (Король Англии)
  • Монетный дворЛондон
  • НазначениеОбращение
Повысьте стоимость своей монеты
Рекомендуем грейдинг NGC для ваших монет - это усиливает доверие и повышает привлекательность
График аукционных продаж
Средняя цена:3800 USD
График аукционных продаж Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл I
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1625-1642) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Spink за 11000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 7 ноября 2025
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 7 ноября 2025
ПродавецHeritage
Дата7 ноября 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе MDC Monaco - 5 июня 2025
ПродавецMDC Monaco
Дата5 июня 2025
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - 26 апреля 2025
ПродавецMyntauktioner i Sverige AB
Дата26 апреля 2025
СохранностьVF
Цена
3511 $
Цена в валюте аукциона 34000 SEK
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 12 августа 2024
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 12 августа 2024
ПродавецStack's
Дата12 августа 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе SINCONA - 15 мая 2023
ПродавецSINCONA
Дата15 мая 2023
СохранностьAU55 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Frühwald - 1 апреля 2022
ПродавецFrühwald
Дата1 апреля 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 10 марта 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата10 марта 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 28 января 2022
ПродавецSpink
Дата28 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 23 января 2022
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 23 января 2022
ПродавецSpink
Дата23 января 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 22 января 2021
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 22 января 2021
ПродавецHeritage
Дата22 января 2021
СохранностьMS61 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 27 апреля 2020
ПродавецHeritage
Дата27 апреля 2020
СохранностьAU58 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 10 декабря 2019
ПродавецSpink
Дата10 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 25 сентября 2018
ПродавецSpink
Дата25 сентября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 11 сентября 2018
ПродавецHeritage
Дата11 сентября 2018
СохранностьXF45 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Auction World - 22 января 2018
ПродавецAuction World
Дата22 января 2018
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage Eur - 27 мая 2017
ПродавецHeritage Eur
Дата27 мая 2017
СохранностьVF
Цена
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Baldwin's of St. James's - 21 сентября 2015
ПродавецBaldwin's of St. James's
Дата21 сентября 2015
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Stack's - 16 августа 2013
ПродавецStack's
Дата16 августа 2013
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 11 января 2012
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Heritage - 11 января 2012
ПродавецHeritage
Дата11 января 2012
СохранностьDETAILS NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Великобритания Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" на аукционе Spink - 23 марта 2011
ПродавецSpink
Дата23 марта 2011
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"?

По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" составляет 3800 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.

Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"?

Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.

Где продать монету юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"?

Для продажи юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ВеликобританииКаталог монет Карла IМонеты Великобритании 1625 годаВсе британские монетыбританские золотые монетыбританские монеты номиналом ЮнайтНумизматические аукционы