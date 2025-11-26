Юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" (Великобритания, Карл I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,917)
- Вес9 гр
- Чистого золота (0,2653 oz) 8,253 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртГладкий
Описание
- СтранаВеликобритания
- ПериодКарл I
- НоминалЮнайт
- Годбез года (1625-1642)
- ПравительКарл I (Король Англии)
- Монетный дворЛондон
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты юнайт без года (1625-1642) года "Четвёртый бюст". Это золотая монета периода Карла I. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Spink за 11000 GBP. Торги состоялись 23 января 2022.
Сколько стоит золотая монета Карла I юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"?
По последним данным на 26 ноября 2025 средняя стоимость золотой монеты юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" составляет 3800 USD. В монете содержится 8,253 гр чистого золота, поэтому ниже 1106,59 USD продавать монету не рекомендуем, даже если она в плохой сохранности и не представляет коллекционного интереса.
Откуда наш сервис получает данные о текущей цене юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"?
Информация о текущей стоимости британской монеты юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" основана на реальных аукционных продажах аналогичных экземпляров. Чтобы отразить актуальный уровень цен этой золотой монеты, наш сервис мониторит более 590 нумизматических компаний и фиксирует результаты торгов в каталоге монет и архиве аукционов. Обращаем внимание, точная стоимость напрямую зависит от состояния монеты, поэтому средняя цена служит только для приблизительной оценки.
Где продать монету юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст"?
Для продажи юнайт без года (1625-1642) "Четвёртый бюст" мы рекомендуем обращаться в специализированные нумизматические фирмы, которые проводят регулярные аукционные торги. Публичные аукционные торги наиболее честный и безопасный способ продажи ценных коллекционных монет. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.